5 Nisan 2015 Pazar

Takımın Performansında Hocanın Payı Ne Kadar?

Başlık tipik bir futbol yorum programı sorusu. Hemen her yorumcunun gönlünden geçen bir yüzde vardır teknik direktörlerin performansa katkısı için. Yorumcuların fikirlerini dinlemek her zaman çok keyifli olmasına keyifli de, bilimsel veriler ışığında bir teknik direktörün takımının performansına etkisini saptamak mümkün mü?

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Gönderen zaman: 12:06 1 yorum Etiketler: , , , , , , , , , , ,

17 Şubat 2015 Salı

Türkiye Ligi'nin Durumuna Dair Kısa Bir Not

Birkaç yıl önceki şike iddiaları, soruşturma ve yargılamalar, akabinde gelen seyirci sayısındaki düşüş, milli takımın yerlerde sürünen performansı, yabancı oyuncu kısıtlamalarındaki değişklik, finansal adil oyun kurallarının yöneticilerin ezberini bozması gibi etkenlerle bir süredir ülke futbolunun bir karmaşa halinde olduğu ve nereye gittiğinin belli olmadığı tartışılır oldu. Böyle bir değerlendirme için öncelikle bir durum tespiti yapmak lazım. Türkiye futbolunun aynası Süper Lig. Öyleyse Avrupa'daki 31 lig içinde bizim ligimizin özellikleri neler? Belki de tutarlı bir modeli vardır Süper Lig'in, kaos halinde değildir, kimbilir...

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Gönderen zaman: 11:32 0 yorum Etiketler: , , , ,

18 Ocak 2015 Pazar

Sporcu Performansında Kişiliğin Etkileri

Dersler, araştırma projeleri, Kaçık Prens derken Uzaktan Orta'ya uzun süredir eğilemedim. Hazır dersler bitmiş ve elimde biraz boş zaman kalmışken bir süredir ele almayı düşündüğüm sporcu performansında kişiliğin etkisi konusu üzerine bir not düşeyim istiyorum.

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Gönderen zaman: 04:32 2 yorum Etiketler: , , , , , , , , ,

8 Aralık 2014 Pazartesi

Hakemler Penaltı Kararlarını Verirken Ne Kadar Adil?

Her sezon ceza sahasında faule sebebiyet veren oyuncuların aldığı "üçlü cezanın" (penaltı, kırmızı kart, sonraki maçta oynayamama) abartılı olup olmadığı konusu birkaç kere tartışılır. Bu konu oyunun kural koyucusu International Football Association Board'un önüne gündem olarak da gelir gider düzenli olarak. Geçtiğimiz hafta içi tartışmanın iki tarafının gerekçelerini okurken (bu arada yeri gelmişken ben üçlü cezanın fazla olduğunu düşünenlerdenim) aklıma bir şey takıldı: Hakemler penaltı kararlarını verirken ne kadar adil? Daha önce defalarca yazdığım gibi komplo teorilerine inanmam. Hakemlerin çoğunun hiçbir art niyet taşımadığını düşünüyorum. Ancak bilişsel ve psikolojik sistemimizin özellikleri nedeniyle bazı yanılgılara farkında olmadan hepimizin düştüğü gibi onların da düştüğünü düşünüyorum. Acaba penaltı kararlarında da böyle yanılgılardan bahsetmek mümkün mü?

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Gönderen zaman: 07:57 0 yorum Etiketler: , , , , , ,

1 Kasım 2014 Cumartesi

Zengin Kulüpler Hakkındaki Mitler

Ekonomik gücü çok yüksek olan kulüplerin diğerleriyle makası çok açması zaman zaman hepimizi çok kızdırıyor, rekabetin düşmesinden endişe etmemize sebep oluyor. Bu duyguyla bu kulüplerin politikalarını suçluyoruz. Özellikle iki konuda çok eleştiriyoruz bu kulüpleri. Bir, kendileri oyuncu yetiştirmiyor. İki, genç oyuncuları kullanmıyorlar. Halbuki verilere bakarsanız bunların ikisi de asılsız eleştiriler.

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Gönderen zaman: 06:06 1 yorum Etiketler: , , , , , , , , , , ,
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