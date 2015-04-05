5 Nisan 2015 Pazar
Takımın Performansında Hocanın Payı Ne Kadar?
Gönderen Emre Selcuk zaman: 12:06 1 yorum Etiketler: Alex Ferguson, Arsene Wenger, Billy Davies, Bobby Robson, David Moyes, futbol, İngiltere Premier Lig, istatistik, Jose Mourinho, Mick McCarthy, performans, Sam Allardyce
17 Şubat 2015 Salı
Türkiye Ligi'nin Durumuna Dair Kısa Bir Not
Birkaç yıl önceki şike iddiaları, soruşturma ve yargılamalar, akabinde gelen seyirci sayısındaki düşüş, milli takımın yerlerde sürünen performansı, yabancı oyuncu kısıtlamalarındaki değişklik, finansal adil oyun kurallarının yöneticilerin ezberini bozması gibi etkenlerle bir süredir ülke futbolunun bir karmaşa halinde olduğu ve nereye gittiğinin belli olmadığı tartışılır oldu. Böyle bir değerlendirme için öncelikle bir durum tespiti yapmak lazım. Türkiye futbolunun aynası Süper Lig. Öyleyse Avrupa'daki 31 lig içinde bizim ligimizin özellikleri neler? Belki de tutarlı bir modeli vardır Süper Lig'in, kaos halinde değildir, kimbilir...
18 Ocak 2015 Pazar
Sporcu Performansında Kişiliğin Etkileri
Kaçık Prens derken Uzaktan Orta'ya uzun süredir eğilemedim. Hazır dersler bitmiş ve elimde biraz boş zaman kalmışken bir süredir ele almayı düşündüğüm sporcu performansında kişiliğin etkisi konusu üzerine bir not düşeyim istiyorum.
8 Aralık 2014 Pazartesi
Hakemler Penaltı Kararlarını Verirken Ne Kadar Adil?
1 Kasım 2014 Cumartesi
Zengin Kulüpler Hakkındaki Mitler
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